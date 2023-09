Cristante, il “Normal One” di cui nessuno può più fare a meno

Da zimbello a colonna portante. È questo il caso di Cristante che dopo aver subito lo scherno di tutto il tifo giallorosso, è ormai diventato uno dei pilastri della Roma di José Mourinho. Lo Special One da quando è arrivato a Trigoria, lo ha messo al centro del progetto tanto che Bryan su 113 partite disputate dalla Roma nelle ultime 3 stagione, ne ha saltate appena 7 (tre per squalifica, tre per via del covid e una per lombalgia). In un momento in cui a Trigoria si vedono più bandiere bianche che giallorosse, il classe '95 rappresenta una certezza granitica, ancora di più ora dopo l'addio di Matic. Arrivato alla soglia dei 29 anni, Cristante ha ormai raggiunto la piena maturità calcistica e nemmeno il ruolo in campo (era arrivato dopo una stagione da goleador all'Atalanta) riesce più a dividere l'opinione pubblica per buona pace sua e dei detrattori: "Sempre la stessa domanda mi fate?", chiedeva attonito dopo l'ultima intervista post partita rilasciata a Dazn. Mediano, centrale difensivo, mezzala e all'occorrenza trequartista. Indipendentemente dal ruolo in campo, Cristante è una risorsa imprescindibile per questa Roma e i numeri ne sono la conferma. In questo avvio di stagione, è il secondo nella squadra per tiri tentati verso la porta avversaria (dopo Pellegrini), il primo per passaggi (180 di cui 154 riusciti), quarto per dribbling tentati (dietro solo ad El Shaarawy, Zalewski e Spinazzola) e primo per palloni rubati senza contare quelli "sporcati" agli avversari. Un ventaglio di "skill" che gli potrebbe spalancare anche le porte del nuovo ciclo della Nazionale. Nella prima (amara) uscita dei nuovi Azzurri di Spalletti, Bryan è stato tra i migliori in campo e domani contro l'Ucraina potrebbe partire nuovamente dal primo minuto a conferma dell'unica e inconfutabile tesi: "Chiunque ci sia in panchina, la prima maglia la dà a Cristante".