Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

Arrivate lanciati a questo derby dopo la vittoria di Parma, loro non vivono un momento facile: è meglio o peggio giocarlo oggi? "Un derby è un derby, conta poco chi sta meglio e chi sta peggio. Vuol dire poco e niente, è una partita particolare e conta poco quando giocarla".

Come giocherete e come giocherà oggi? "Lo vedrete, manca poco. Posso giocare un po' più avanti, ma sono partite in cui modulo e giorno cambia poco. Dobbiamo mettere qualcosa in più, bisogna fare tutto per vincere".

Che cosa direte prima di uscire dallo spogliatoio con Pellegrini? "Abbiamo detto tutto, arriviamo prontissimi. Sappiamo che è una partita fondamentale non solo perché è un derby ma per il nostro percorso in campionato. Siamo lì, possiamo ancora raccogliere l'obiettivo Champions. Poche parole, dobbiamo andare forte e basta".