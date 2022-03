Cristante fa festa prima dell’Atalanta: al compleanno Pellegrini e Mancini

Il centrocampista ha festeggiato in un noto locale vicino al Colosseo. Presente anche Spinazzola

Serata di svago, ieri sera, per Bryan Cristante e alcuni compagni. Il centrocampista giallorosso per festeggiare il compleanno ha invitato, insieme ai suoi amici, Mancini, Spinazzola e Pellegrini e tutto insieme hanno brindato e cenato al “The Sanctuary”, locale a via delle Terme di Traiano. A due giorni dalla partita contro l’Atalanta, la sua ex squadra, Cristante ha voluto festeggiare con le persone a cui è più legato, compreso i compagni del “gruppo italiano” che frequenta più spesso, famiglie comprese, fuori dal campo. Da oggi, poi, tutti sono tornati a pensare all’Atalanta. Si spera.