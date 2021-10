Cristante esulta con la Nazionale: “Orgoglio, mentalità e passione”

Il centrocampista ha disputato 20 minuti di buon rendimento e ha salutato la Nazionale con un post su Instagram

"Orgoglio, mentalità, passione", questo l'ultimo post social di Bryant Cristante, che sulla sua pagina Instagram festeggia la vittoria di ieri dell'Italia contro il Belgio. Il centrocampista della Roma è stato impiegato per 20 minuti da Mancini prendendo il posto di Lorenzo Pellegrini nella finale valsa il terzo posto in Nations League. Il 16 azzurro, che non era stato impiegato nella gara contro la Spagna, ha disputato la solita partita di sostanza aiutando la squadra a difendere il risultato. Lo attende adesso Mourinho, che punterà ancora sul classe '95 in vista della gara contro la Juve.