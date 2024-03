Cristante: “Eravamo un po’ stanchi. De Rossi ha portato entusiasmo, siamo forti”

Le sue parole: "Siamo in crescita costante da quando è arrivato il mister. Siamo migliorati partita dopo partita

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Sassuolo. Queste le parole del centrocampista giallorosso:

CRISTANTE A DAZN

Ti aspettavi un partita così difficile? "Sapevamo che sarebbe stato difficile, loro devono salvarsi e hanno un allenatore con esperienza. C'era anche un po’ di stanchezza, era la fine di un ciclo di partite toste. L'importante era vincere non si può sempre farlo in modo spettacolare”.

Che stimolo è la mancata convocazione per l’Europeo? “Cerco di fare il meglio possibile. Eravamo d’accordo che sarei rimasto a Roma, ho qualche problemino. Bisogna fare il meglio possibile per guadagnarsi l'Europeo".

Quanti margini di miglioramento avete? "Siamo in crescita costante da quando è arrivato il mister. Siamo migliorati partita dopo partita. Siamo uniti e abbiamo l’obiettivo alla portata anche se sarà difficile. Dobbiamo continuare così anche nelle partite difficili da sbloccare”.

Cosa è cambiato con De Rossi? “Ha portato entusiasmo. E’ stato bravissimo da subito a toccare i punti giusti. Siamo forti, lo eravamo anche prima ma le stagioni non vanno sempre come si vuole. A volte cambiando si riesce a cambiare il dettaglio e a far scattare la scintilla che aiuta a cambiare la squadra durante la stagione”.

CRISTANTE A SKY

Nello sport esistono le giornate ideali e le partite sporche e vincerle appartiene alla mentalità della squadra. “Era fondamentale vincere c’era la sosta e volevamo stare attaccati al quarto posto. Non tutte le partite possono finire 3-4 a 0. Ci sono anche queste gare e dobbiamo dare il merito agli avversari. La stanchezza si fa sentire dopo tante partite”.

Sulla crescita di Paredes e Pellegrini. “Sono forti poi durante le stagioni puoi rendere di meno o di più. Lo hanno sempre dimostrato e quando stanno bene fanno la differenza”.

E’ cambiato qualcosa? “Ci sono stagioni nelle quali si fa più fatica, il calcio non è facile e bisogna taccare i punti giusti per fare grandi stagioni. Sapevamo che dovevamo dare una scossa e fare di più perché non eravamo quelli. Ora vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Cosa ti dice De Rossi in particolare. “E’ preparato anche non ha una grande carriera da allenatore è aiutato da quella che ha avuto da giocatore. Però come ho detto è stato bravo nei primi giorni e non era scontato ad è stato completo sia sul campo che con i giocatori ed ex compagni. Non era facile ci sta riuscendo”.

Sulla nazionale. “Eravamo d’accordo avevo delle cose da sistemare dal punto di vista fisico. Erano dalle amichevoli poi magari non mi chiamava lo stesso (ride ndr)”.

La Roma di De Rossi è capace di fare tante partite diverse. Sei sorpreso dalle tante possibilità? “Sapevamo di essere forti. Abbiamo giocatori forti che fanno la differenza avanti e dietro. Poi le stagioni non vanno come si vuole e non è facile mettere insieme tutto. Poi è stato bravo lui e noi come rosa. Stiamo dando un contributo incredibile e ci stiamo rimettendo in gioco. Siamo in corsa per il quarto posto e per l’Europa. Dobbiamo continuare così”.

Sulla difesa tre. “Abbiamo giocato tanto volte a tre e penso che ogni partita sia diversa. In alcune fai bene in altre no. I moduli vanno in base al match e alle situazioni . Dire che non si può più giocare a tre è eccessivo. Ci siamo messi a tre anche a fine partita oggi”.

