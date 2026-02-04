Cristante, ElSha, Pellegrini e Mancini in coro: “Orgogliosi per le 300 presenze”

Gianluca Mancini si è recentemente unito al ristrettissimo gruppo di giocatori con 300 presenze (304 per il difensore) con la maglia giallorossa, di cui fanno attualmente parte anche Bryan Cristante (347), Stephan El Shaarawy (340) e Lorenzo Pellegrini (338). I quattro, in un video diffuso sui canali ufficiali del club giallorosso, hanno raccontato il significato di un traguardo così importante e sul valore di condividerlo con i propri compagni di squadra e amici.