Cristante: “È stata una battaglia. Due finali in due anni sono un grande risultato”

Da centrocampista sei tornato determinante . "Grazie. Era una partita difficile di sacrificio. Tutti bravissimi anche chi è entrato. Era una battaglia, due finali in due anni è un grande risultato. Come gruppo abbiamo fatto una grande cosa".

Ti senti di rappresentare i valori di Mourinho? "Si sono caratteristiche che mi riconosco e che devo mantenere. Il mister le chiede sempre e in partita del genere servono. Se non avessimo interpretato così la partita non avremmo vinto"

Giocare in difesa ti ha fatto crescere di più? "In quel ruolo sono meno abituato quindi devo stare sempre al 100% dell'attenzione. Siamo in finale e quello è l'importante. Servivo in quella posizione".