Cristante e Pau Lopez consegnano uova di Pasqua ai bambini del Gemelli: le iniziative di Roma Cares

Roma Cares è sempre scesa in campo accanto ai più bisognosi, in particolar modo dall’inizio della Pandemia, dove con molteplici iniziative non ha mai lasciato soli i tifosi giallorossi e non solo. Dai generi alimentari alle mascherine, il club capitolino non è mai stato con le mani in mano. Ancora oggi, infatti, continua a lavorare per andare incontro alle esigenze di chi ne ha bisogno. Roma Cares ha quindi deciso di dare il proprio contributo anche alla campagna di vaccinazione in corso in tutto il Paese. Il Club, con il sostegno di Hyundai, metterà a disposizione dei propri abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid nel periodo tra il 6 e il 20 aprile, un’automobile che li accompagnerà presso la struttura di riferimento e li riporterà a casa.

Sempre in tema Covid, per coloro che sono in difficoltà economiche, saranno distribuiti oltre 500 food boxes, realizzati con il contributo di Elite supermercati e l’Official Partner del Club La Molisana, contenenti generi alimentari e di prima necessità. Nella stessa giornata la società recapiterà i prodotti direttamente ai propri abbonati di Curva over 65. Roma Cares sosterrà anche alcune famiglie di detenuti, che riceveranno i food boxes nelle prossime settimane. Nel frattempo, si pensa a Pasqua: oggi Cristante e Pau Lopez hanno consegnato uova di cioccolato e gadget ai bambini del reparto di pediatria oncologica del Gemelli, nell’ambito del progetto Toys Day. Oltre a questo, nei prossimi giorni grazie al supporto di Icam, verranno infatti consegnate circa 1200 uova ai bambini nelle periferie di Roma, nelle strutture ospedaliere, nei centri Covid e alla Comunità di Sant’Egidio, oltre ad alcuni centri anziani della Capitale.