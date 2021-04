Cristante: “Dovevamo tenere il risultato e non provare a segnare, che errore”

"E’ chiaro che quando fai sotto e hai voglia di recuperarla concedi spazi. Non possiamo fare un secondo tempo così, non c’è niente da salvare"

La Roma non supera l'esame Manchester ed è a un passo dall'eliminazione in Europa League. Ne ha parlato Bryan Cristante a fine match.

Avevate preparato così la partita? Avevamo preparato la partita con la difesa alta, ma abbiamo fatto degli errori. Con questi avversari non puoi concedere niente, ti fanno subito gol.

Perché si è spenta la luce? E’ chiaro che quando fai sotto e hai voglia di recuperarla concedi spazi. Non possiamo fare un secondo tempo così, non c’è niente da salvare: abbiamo bittato via tutto quanto di buono avevamo fatto.