Bryan Cristante è stato, anche in questa stagione, una certezza nella Roma. Nonostante non spicchi per appariscenza e qualità nei piedi, il 4 giallorosso difficilmente è stato smosso dalla mediana di Gasperini per un totale di 46 presenze in tutte le competizioni. In alcune circostanze è stato impiegato anche in una veste più offensiva, ma è nella fase di copertura che è emerso il suo valore. In una speciale classifica pubblicata dalla Serie A, Cristante è ottavo per takles riusciti (107) in campionato. È uno dei pochi di una big, insieme a Paz (120) e Locatelli (123) davanti a lui in graduatoria, ma dietro Pierotti (147) che è al comando. Un dato significativo che evidenzia il lavoro sotto traccia che Bryan svolge in mezzo al campo. Quest'anno la fascia di capitano è stata spesso al suo braccio e anche l'anno prossima si prospetta un'annata da protagonista, nonostante non accolga frequentemente i favori dei tifosi.

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