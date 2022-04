Cristante: “Dobbiamo restare con i piedi per terra. Vogliamo arrivare in fondo”

Le parole del centrocampista: "Un ambiente così ci ha caricati ancora di più facendo una grande partita"

"Abbiamo fatto una grande partita, da subito con la testa giusta. Lo abbiamo detto da subito che potevamo arrivare in fondo, ora siamo in semifinale e ci siamo avvicinati".

Sì, mi sento bene, so che sto facendo ottime partite. Poi cambiando spesso allenatore si riparte da zero ogni anno. Poi i meccanismi diventano automatici durante l'anno e anche un giocatore si esprime meglio.

"Abbiamo parlato solo di calcio e di campo, dovevamo vincere senza distrazioni e storie, era l'unico moto per preparare e stare concentrati al 100%. Siamo in semifinale di Conference, siamo quinti e vicini al quarto posto, anche se è difficile. Sì, penso che questa quadra meriti rispetto. Dobbiamo restare concentrati sul presente, sulla Conference e sul quinto posto. Le altre situazioni lasciano il tempo che trovano, l'unico modo per portare avanti i nostri obiettivi è stare con i piedi per terra".