Cristante: “Crederci sempre”. Calafiori: “Da sentirsi male” – FOTO

Ha aperto le marcature e ha lottato per oltre 90 minuti. Il numero 4 giallorosso esprime tutta la sua grinta sui social

Ha sbloccato una gara che si stava facendo complicata e poi ha lottato in campo per oltre 90 minuti. Bryan Cristante ha fornito una performance di grande intensità aggiungendo ai soliti compiti tattici anche un gol. Il secondo tempo è stato complicato, il Sassuolo ha alzato i ritmi ed è riuscito a pareggiare. Quando la partita si avviava a finire in pareggio è arrivata la perla di El Sharaawy. "Crederci sempre. Arrendersi mai" ha scritto il numero 4 sui social. Un mantra diventato realtà. Anche Calafiori che, come annunciato da Mourinho potrebbe giocare giovedì in Conference, riversa sulle Instagram stories la sua gioia: "Da sentirsi male". Zaniolo si complimenta con la squadra e coi tifosi: "Grande Roma. Grandi tutti!". Si unisce al coro anche Ibanez che si esalta per la vittoria in una gara così difficile: "È stata una partita sudata, ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo: portare a casa i 3 punti".