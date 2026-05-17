Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:

Che si sente di aggiungere a questa giornata? "Siamo contenti. Gioia doppia oggi, ci siamo messi per ora lì dove vogliamo essere. Abbiamo vinto il derby, che per noi è sempre una partita fondamentale. Adesso manca l'ultimo ostacolo".

Gasperini ha detto che il 3-3 contro la Juve è stato un momento di consapevolezza: il derby e il finale di stagione nasce anche da lì? "Diciamo che parte da inizio stagione. Quest'anno ci sono stati tanti cambiamenti, con il mister nuovo che ha portato un modo di giocare diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. Dal ritiro siamo continuati a crescere, abbiamo sempre seguito il mister e le sue idee. Poi chiaramente in una stagione lunga ci sono alti e bassi, ci sta qualche sconfitta in più. Ma da inizio anno siamo stati bravissimi a seguire il mister, adesso manca una partita e siamo lì tra le prime quattro. Dove volevamo essere, anche se a inizio stagione in pochi lo pensavano. Complimenti a noi, ora abbiamo l'ultimo ostacolo".

Quanto è stato fondamentale Gasperini? Quanto credevate alla Champions a inizio stagione? "Gasperini è stato determinante, noi gli siamo andati dietro forte da subito. Fin dalle prime partite siamo stati lì, non siamo mai scesi in classifica. Siamo sempre stati tra le prime quattro più o meno, salvo un pochino di flessione. Lo abbiamo seguito forte da subito e ci meritiamo di essere lì. Ora manca l'ultimo tassello che è fondamentale".

CRISTANTE A DAZN

Da quando è qui a Roma è la prima volta che sente la Champions vicina... "Quest'anno dipende da noi, non sarà facile, abbiamo visto tanti risultati inaspettati".

Siete arrivati in forma nel momento giusto della stagione. Partita sbloccata e poi controllata. "Siamo stati bravi dal primo minuto. L'abbiamo anche aspettata, poi l'abbiamo gestita bene nel secondo tempo. Poteva finire anche più di 2-0 ma è stata una grande prestazione".

Vi arrabbiate con tutti gli opinionisti che vi considerano una sorpresa? Nello spogliatoio cosa pensate? "A inizio anno pochi ci mettevano nei primi 4 posti. Siamo stati bravi dall'inizio a seguire Gasperini, con idee e stile di gioco diverso dagli ultimi anni. Gli siamo andati dietro come squadra, durante l'anno siamo sempre rimasti lì. Ci abbiamo creduto da subito ma a inizio anno pochi ci mettevano lì".

Sentivate molto questa pressione, nel primo tempo la Lazio vi ha messo in difficoltà. "Dico la verità, nel primo tempo hanno fatto una buona partita loro e ci venivano a pressare. A mezzogiorno, il campo era bello secco, noi pressavamo e anche loro. L'abbiamo interpretata bene aspettandola, quando abbiamo fatto gol l'abbiamo gestita. Nel secondo tempo abbiamo creato di più, siamo stati bravi ad aspettarla un po' nel primo tempo".