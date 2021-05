Cristante: “Ci abbiamo provato, qualificazione buttata all’andata”

"Un po' ci abbiamo creduto. Era importante uscire a testa alta, fare una bella partita perché ce la siamo meritata"

La vittoria di stasera aumenta i rimpianti per il secondo tempo di Manchester? Sì, l’abbiamo buttata lì. Sapevamo oggi che era praticamente impossibile, ma abbiamo dato tutti il 100%. Era importante lasciare la Coppa con una partita così.

Bene i giovani Gli ho fatto i complimenti, sono entrati con grande personalità e non era facile. Mi sono congratulato con loro.

Ora c'è da chiudere bene il campionato. Certo, è fondamentale. Abbiamo già perso tanti punti per strada, non possiamo più permettercelo. Siamo concentrati per il finale di campionato.