Cristante: “Bodo ci ha lasciato concentrati per la Salernitana”

Il centrocampista della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn

Cosa vi ha lasciato Bodo? "Ci ha lasciato concentrati per la partita di oggi, fondamentale per il campionato. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine".

Quali possono essere le insidie? "Non dobbiamo sottovalutarla. Questo campionato ha dimostrato che si può perdere con chiunque e che tutti sono forte. Dovremo essere concentrati per 90' per portarla a casa".