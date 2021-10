Cristante: “Abbiamo voglia di rivincita, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza”

"Abbiamo il nostro gioco, stiamo facendo bene e dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto in campionato"

Arriva la squadra peggiore da affrontare in questo momento? Là fuori saranno in 50.000... Sarà una bella partita, siamo carichi e siamo a casa nostra. Torna lo stadio pieno che ci mancava e daremo il 100% per portarla a casa.