Cristante: “Abbiamo sbagliato solo una partita, domani dovremo fare bene” – LIVE

Tempo di tornare con la testa in Europa League per la Roma e per i calciatori giallorossi. Ad accompagnare Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Young Boys è stato Bryan Cristante, tra i più presenti nelle ultime uscite romaniste a causa della grave emergenza difensiva che lo ha costretto a ricoprire il ruolo di centrale. Queste le sue dichiarazioni:

Contro il Napoli la squadra è sembrata lunga e spezzata. Come mai?

Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori tra ieri e oggi. E’ una partita singola, abbiamo fatto bene tutte le altre. Domani dovremo fare lo stesso bene.

Vi siete dati una spiegazione sul perché del blackout di Napoli?

Sappiamo di non aver fatto una buona partita. Può capitare, è stato un caso isolato. Siamo andati in difficoltà, anche il Napoli ha i suoi meriti. Ma da domani faremo rivedere il nostro gioco.

Il mister ha creato su di te un ruolo alla Bonucci. Avevi detto di preferire una posizione più avanzata, ma ad oggi ti stai trovando meglio da primo uomo in costruzione?

C’è bisogno di me in quella posizione, man mano che si gioca in un ruolo si riesce a migliorare. Adesso c’è bisogno di me lì, poi il mister deciderà dove schierarmi.

Si parla molto nella difficoltà di affrontare le grandi squadre. Avete discusso di questo fattore all’interno della squadra?

No, sinceramente non penso sia una cosa vera. Contro le grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo poche sconfitte. Non troviamo il bisogno di affrontare il discorso.

All’andata è stata una partita dura. Quali sono i punti di forza dello Young Boys?

Sappiamo che è un’ottima squadra, pressano molto bene. Li abbiamo rivisti in questi giorni e sicuramente ci aspetterà una partita difficile. Dovremo fare un’ottima prestazione per portare a casa il primo posto.