Crisi Roma, Fonseca resta al comando: nel pomeriggio tre ore di vertice con i Friedkin e Pinto

È durato oltre tre ore il vertice di questo pomeriggio tra Paulo Fonseca e i Friedkin. Dopo l’allenamento, cominciato alle 15, il tecnico e il suo staff si sono trattenuti a Trigoria per un “tavolo di crisi” con i proprietari, il gm Pinto e il Ceo Fienga (quest’ultimo andato via prima della fine). Alle 19.30 il tecnico portoghese e il suo staff hanno lasciato il centro sportivo. L’aria intorno alla Roma si è fatta pesante nelle ultime ore (a rischio il team manager Gombar), ma per il momento Fonseca è stato confermato al suo posto. Una conferma che sa però di fiducia a tempo. La sua posizione appare più in bilico rispetto a una settimana fa e se la crisi dovesse continuare è possibile che si decida di chiudere in anticipo la collaborazione, cominciata un anno e mezzo fa.

Sabato la Roma scenderà in campo alle 15 per sfidare di nuovo lo Spezia. La squadra di Italiano ritroverà tanti titolari, lasciati a riposo precauzionalmente ieri e tutti sanno che non sarà un compito semplice uscire dall’Olimpico con i tre punti. Finora le mura amiche non hanno praticamente mai deluso (a parte nel derby dove però i giallorossi giocavano formalmente in trasferta) e le sfide con le piccole sono state il vero punto di forza della squadra di Fonseca, ancora aggrappata al quarto posto grazie al pari dell’Atalanta con l’Udinese.