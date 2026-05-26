La Roma è in Champions League. Ormai da due giorni. Un traguardo sudato, meritato, conquistato sul campo. Arrivato al termine di un filotto di vittorie pesantissime, costruito passo dopo passo, con lavoro, idee e carattere. Dietro questo risultato c’è una squadra che ha saputo reggere la pressione nei momenti decisivi. Ci sono le mani di Gasperini, la sicurezza di Svilar, i piedi e la qualità di Malen, Dybala e tanti altri protagonisti meno celebrati ma fondamentali. La Roma ha letteralmente messo il sangue per tornare stabilmente tra le big d’Europa. Eppure, non tutti la vedono così. C’è chi considera questa qualificazione quasi un problema per il sistema calcio italiano. Il giornalista Criscitello, durante un podcast, ha commentato così il doppio traguardo di Como e Roma in Champions, criticando l’assetto complessivo: “Complimenti al Como per la Champions. C’è da dire però che è un disastro avere fuori sia Milan che Juve. Gli abbonati del Como non raggiungono quelli di Juve e Milan. La Roma, anche lei, muove solo Roma e non l’Italia. Tu ti presenti in Champions senza Juve e Milan: è un danno per il calcio italiano. È un danno e va detto.”