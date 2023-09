Crespo: “La coppia Dybala-Lukaku è tra le migliori in Serie A”

I tifosi della Roma sognano in grande con una coppia di talenti assoluti come Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I due, già nel match contro l'Empoli, hanno messo in mostra le loro qualità e, con il passare del tempo, il loro affiancamento non potrà che migliorare. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ha detto la sua sul miglior tandem d'attacco del campionato italiano: "Al primo posto ci metto Lautaro-Thuram. E poi, dopo il Toro e il francese, la seconda piazza se la dividono Vlahovic-Chiesa e Dybala-Lukaku. Con la differenza che la Juve, al momento, è più squadra della Roma e dunque gli attaccanti bianconeri sono avvantaggiati".