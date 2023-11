Cremonese, Vazquez: “Spero di poter giocare contro Dybala in campo”

Roma-Cremonese sarà la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida sicuramente non evoca bei ricordi ai giallorossi, che lo scorso anno furono eliminati proprio dalla formazione oggi allenata da Stroppa. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con lo Spezia, Franco Vazquez, ha lanciato un messaggio al connazionale Dybala: “Siamo amici, ci sentiamo spesso e sarà bello rivederlo. Spero che possa guarire dall’infortunio per incontrarlo sul campo”. Il match tra Roma e Cremonese si disputerà il prossimo 3 gennaio all'Olimpico.