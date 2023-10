Cremonese, Stroppa: “Ci siamo guadagnati la Roma. I ragazzi se lo meritano”

Al termine di una gara molto insidiosa e decisa solamente al 120' dei tempi supplementari, la Cremonese si è guadagnata gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma. Al termine del match, l'allenatore dei grigiorossi, Giovanni Stroppa, non ha nascosto la sua gioia per aver condotto i suoi ragazzi a giocare la sfida dell'Olimpico: "Ci siamo guadagnati la Roma, i ragazzi si sono meritati questo palcoscenico". Gli uomini di Mourinho sfideranno la Cremonese il prossimo 3 gennaio e, questa volta, non saranno ammessi ulteriori sgambetti da una squadra che già lo scorso anno ha eliminato i giallorossi nella stessa competizione.