Cremonese-Roma, Mourinho furioso con il IV uomo. Ecco cosa gli ha detto Serra

Mourinho al veleno contro il quarto uomo. Lo Special One è stato espulso un minuto dopo l'inizio della seconda frazione contro la Cremonese dopo una discussione Serra . Il mister aveva chiesto spiegazioni su un contatto di gioco tra Kumbulla e Tsadjout. Poi è scatta la lite che ha portato al rosso e alla furia di Mou che nel post partita ha parlato anche di "vie legali" per la frase pronunciata da Serra. Ma cosa ha detto l'assistente dell'arbitro allo Special One? Dal labiale che abbiamo ricostruito la frase rivolta è stata: " Fatti i c**** tuoi ". Proprio in merito al contatto tra i due calciatori. A quel punto Mourinho che si definisce nel post gara un tipo 'emotivo', ma non pazzo, perde la testa e risponde a Serra cercando conferma di ciò che ha appena sentito: "Fatti i c**** tuoi?".. Dopo lo scambio di vedute l'arbitro decide di espellere il tecnico della Roma e la panchina salta in piedi. Mou urla: "È lui, è lui..." e tutto lo staff si scaglia contro il direttore di gara accusando il IV uomo: "È stata poco rispettoso".

Il portoghese ha poi dato la sua versione ai microfoni di Dazn e ha detto che proverà a ricorrere a vie legali. Queste le sue parole: "C'è gente che mi conosce da tanto. Sono emotivo, ma non pazzo. E per arrivare alla reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Bisogna sapere se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me, perché il IV Uomo gliel'ha detto. Ma il IV Uomo non ha l'onestà di riferirgli anche cosa mi ha detto, come mi ha trattato, e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l'audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nell'ordine del discorso che lui è di Torino, che la prossima giochiamo con la Juve e lui mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera mi è successa una cosa del genere, ha parlato con me in modo ingiustificabile. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio dell'arbitro. Piccinini era il IV Uomo in una partita in cui ho avuto un rosso, lui in quell'occasione mi ha visto entrare nello spogliatoio dell'arbitro e chiedergli tante volte scusa per non avergli parlato in modo rispettoso quella volta. Stavolta invece mi ha visto chiedere al IV Uomo di riferire cosa mi avesse detto. Ma lui ha un problema di memoria e lo ha dimenticato".