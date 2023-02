Cremonese-Roma, le probabili formazioni di Ballardini e Mourinho

Dopo la vittoria europea contro il Salisburgo, la Roma è pronta a tornare in campo per la 24esima giornata di Serie A. I giallorossi saranno in scena allo Stadio Giovanni Zini contro la Cremonese martedì alle 18:30 e Mourinho potrebbe apportare qualche cambio di formazione. Davanti a Rui Patricio, la difesa a tre sarà composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla vista l'assenza per squalifica di Smalling. Salgono le quotazioni di Wijnaldum per un posto da titolare in mezzo al campo vicino al solito Cristante. Per l'olandese si tratterebbe della prima da titolare in giallorosso. Sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy con Pellegrini e Dybala dietro ad Abraham che ha tolto punti e maschera protettiva.