Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali di Ballardini e Mourinho

Questa sera la Roma affronterà la Cremonese in trasferta, l'obiettivo è quello di portare a casa i tre punti e raggiungere il Milan e l'Inter al secondo posto in classifica. La squadra di Mourinho non ha mai perso nei precedenti 4 match di campionato contro i grigiorossi e in tre di questi non ha subito gol. Tuttavia, nell'ultimo contro diretto la formazione di Ballardini ha sconfitto 2-1 i giallorossi all'Olimpico in Coppa Italia, eliminandoli dalla competizione. La squadra lombarda è attualmente ultima in classifica con soli 9 punti, quest'anno non ha mai vinto in campionato. Parte titolare Wijnaldum, a sorpresa giocherà Dybala dal primo minuto. In panchina Abraham, non al 100% della condizione a causa del problema all'occhio, al suo posto c'è Belotti.