Cremonese: oggi doppia seduta in vista del match contro la Roma

Nella giornata di oggi, la Cremonese ha svolto una doppia seduta d'allenamento agli ordini di mister Alvini, il vista del prossimo match contro la Roma in campionato. Di seguito il report dal sito ufficiale dei grigiorossi: "Doppia seduta oggi, giovedì 18 agosto, per la Cremonese. In mattinata i grigiorossi hanno lavorato in palestra, suddivisi in gruppo. Nel pomeriggio, terminata l’analisi video, esercitazioni sul possesso palla, partite a tema e partita su 60 metri. Domani allenamento dalle ore 9.30".