Cremonese, i convocati di Ballardini: out solo Castagnetti

Alla vigilia di Cremonese-Roma, si iniziano a fare i conti con le possibili formazioni che schiereranno in campo Ballardini e Mourinho. Per l'allenatore della squadra grigiorossa, ci sono ottime notizie sui convocati. Come si legge in un comunicato sui canali ufficiali del club, tutta la rosa sarà a disposizione ad eccezione di Castagnetti, bloccato dalla tonsillite. Per quanto riguarda Mourinho, il portoghese dovrà fare i conti con l'assenza di Smalling, squalificato, e con il calendario molto fitto che la vedrà impegnata tra campionato ed Europa League nelle prossime settimane.