Cremonese, Ciofani: “Vittoria cercata, la Roma ci porta bene”

News as roma: tutte le notizie

Tutte le dichiarazioni dell'attaccante grigiorosso dopo la gara di campionato contro la Roma

Redazione

L'attacante della Cremonese, Daniel Ciofani, interviene a Dazn al termine della sfida di campionato contro la Roma. Queste sono le sue parole:

CIOFANI A DAZN

Non arrivava mai questa vittoria: che emozione è?"Emozione bellissima, l'abbiamo cercata, non era arrivata, solo in Coppa Italia con la Roma. Posso dire che forse la Roma ci porta bene".

Quanto pesava quel rigore?"Tanto, come tutti i rigori. A Cremone ne ho sbagliati anche tanti rispetto alla mia media ma ne ho anche fatti tanti. In un momento così il giocatore più esperto deve prendersi la responsabilità, da capitano, era giusto che lo tirassi ed è andata bene".

Salvezza possibile? "In certi momenti magari siamo stati anche inadeguati, brutti, a volte sfortunati, ma siamo un gruppo di gente seria ed è importante. Abbiamo fatto la prima vittoria, con la speranza che ne porti altre. È difficilissimo, ma se io sono arrivato a giocare in Serie A - e in Serie A ne arriva uno su 33mila - forse l'1% è anche maggiore".

Ti sei comprato al fantacalcio?"Non mi sono comprato perché fino al 31 agosto dovevo andare via. Mercato di riparazione? Non l'abbiamo ancora fatto".