Cremonese, Ballardini: “Abbiamo fatto una grande partita, vittoria meritata”

Credeva ancora di vincerla quando è arrivato il pareggio? "Quando la Roma ha pareggiato direi una bugia che ci fosse nell'aria più di qualche occasione per loro che per noi. Ma la Cremonese ha avuto grande attenzione e determinazione, quindi la vittoria l'ha meritata".

Sulla partita."Se vuoi andare uomo contro uomo bisogna trovare coperture importanti che aiutino la squadra. Abbiamo fatto anche grandi partite a Roma giocando diversamente ma sempre con grande pressione sugli avversari. Per me è importante vedere proprio la squadra, come è chiara nelle due fasi di gioco. Riusciamo a pressare bene, a rimanere corti, quando abbiamo la palla facciamo ancora degli errori in disimpegno che non deve starci. Ma da tempo facciamo buone prestazioni".