Covid, l’Asl ferma l’Udinese: chiesto il rinvio contro Fiorentina e Atalanta

L'Asl locale ha disposto la quarantena per tutto il gruppo squadra fino a domenica 9 gennaio a causa del cluster nel club friulano con dieci positivi

Anche l'Udinese non partirà per la trasferta di campionato prevista dal calendario di Serie A. A ufficializzarlo è stato lo stesso club friulano, rendendo nota la quarantena imposta dall'Asl locale per tutto il gruppo squadra fino al 9 gennaio a causa del focolaio nel club. La squadra di Cioffi - che già non aveva disputato la partita contro la Salernitana per i casi Covid nei campani, fermati dall'Asl di competenza - non partirà quindi per il match contro la Fiorentina di domani. E non potrà neanche disputare la sfida contro l'Atalanta di domenica 9. È l'ennesimo caso in Serie A dopo appunto la Salernitana e il Torino, fermato prima della partenza per Bergamo. Per questo l'Udinese ha contestualmente chiesto il rinvio alla Lega sia della partita contro la Fiorentina che di quella con l'Atalanta. Anche la Salernitana aveva avanzato la stessa richiesta, però rifiutata dala Lega Serie A.