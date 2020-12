Covid, quarantena finita per Zalewski: il baby Roma è negativo

Nicola Zalewski non ha più il Covid. Il classe 2002, stellina della Primavera di Alberto De Rossi, è risultato negativo all’ultimo tampone e può quindi mettere fine al suo periodo di isolamento domiciliare che durava dal 14 novembre, apprende Forzaroma.info. Come il compagno Pietro Boer, ieri a Villa Stuart per la visita d’idoneità, anche l’italo-polacco dovrà superare il test fisico prima di tornare a disposizione. Non sarà convocato contro lo Young Boys perché ancora in ritardo di condizione, ma può sperare di esserci con il Sassuolo. Per la sfida di Europa League Fonseca punterà ancora su Milanese e Ciervo.