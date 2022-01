Covid, in Inghilterra sono certi: “Il no-vax della Roma si vaccinerà”

Il giocatore non ancora vaccinato nella rosa giallorossa era a rischio per il prosieguo della stagione visto il nuovo decreto, ma avrebbe deciso di sottoporsi al vaccino

Il giocatore della Roma che non si era ancora sottoposto al vaccino contro il Covid-19, ha cambiato idea e si vaccinerà. Nella rosa giallorossa è infatti presente un no-vax, che a breve non avrebbe più potuto lavorare in Italia, nel suo caso giocare a calcio, secondo le nuove disposizioni governative. Per Mourinho e il club era senza dubbio un problema da risolvere, ma alla fine - come riporta 'Sky Sports UK - il calciatore in questione, che non è comunque l'unico non vaccinato in Serie A (circa dieci continuano a essere invece no-vax), ha accettato di fare il vaccino contro il Covid-19. Per questo motivo potrà ancora lavorare in Italia. Per la Roma sarebbe un problema senza dubbio risolto: il giocatore sarà regolarmente a disposizione contro il Milan e la Juventus, così come nel prosieguo della stagione.