Roma, Tiago Pinto positivo al Covid-19: potrebbe ritardare il trasferimento a Trigoria

Tiago Pinto è risultato positivo al Covid-19. Il dirigente portoghese, attuale direttore generale del Benfica e prossimo general manager della Roma, non è ancora sbarcato nella Capitale e sta ricoprendo il suo ruolo da dirigente nel club portoghese. A confermare la notizia è il Benfica attraverso i propri canali ufficiali: «Il giocatore Pizzi e il direttore generale Tiago Pinto sono risultati positivi al coronavirus e hanno già lasciato il luogo in cui si allena la squadra a Ílhavo alla vigilia della Supercoppa e sono rientrati a Lisbona». Tiago Pinto sarà ufficialmente operativo nel club giallorosso a partire dal 1 gennaio 2021 e avrà il compito di gestire principalmente le operazioni di marcato, a partire dalla prossima sessione invernale. Da comprendere se, vista la positività al Covid, il dirigente portoghese avrà effettivamente la possibilità di arrivare in Italia già all’inizio del prossimo anno.