Coverciano, ad aprile il corso allenatori Uefa A: attesa per De Rossi

“Tornerò in Italia e inizierò a studiare perché voglio fare l’allenatore. Il mio mondo e la mia vita saranno sempre nel calcio”. Lo ha detto ieri Daniele De Rossi in conferenza stampa e nel giorno del suo ritiro. Dunque ad attenderlo ora ci sarà una nuova esperienza in panchina, prima, però, dovrà studiare e come ogni anno a Coverciano (ad aprile) partirà il corso Uefa A per diventare tecnici. Non solo l’ex capitano della Roma, ma anche Del Piero sarebbe interessato a iscriversi. Per il momento, però, mancano ancora le documentazioni dei due candidati (necessarie per la partecipazione) che verranno presentate nelle prossime settimane senza bisogno di alcun iter speciale.