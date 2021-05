Costinha: “La Roma può aver garantito a Mourinho di lottare per lo scudetto”

L'ex centrocampista: "Non mi aspettavo che riprendesse un progetto così velocemente"

Costinha sa bene cosa vuol dire lavorare con José Mourinho. L'ex centrocampista, al Porto assieme allo "Special One", con cui vinse Champions e Coppa Uefa, ha parlato del suo vecchio allenatore a "RMC Sport". Queste le sue dichiarazioni: "Mourinho non fa parte del passato. Se lui è nel passato, che dire di quelli che non hanno vinto nulla? Non molto tempo fa ha vinto l’Europa League. Non mi aspettavo che riprendesse un progetto così velocemente, anche se aveva detto di non voler restare fermo troppo a lungo. Lui ama quello che fa, gli piace vincere. Vuole competere con Guardiola, Tuchel e Klopp per i trofei. Se è andato alla Roma, penso che il club gli abbia dato garanzie per costruire una squadra capace di lottare per lo scudetto".