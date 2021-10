Costanzo-Raggi, telefonate a Friedkin: imbarazzo a Trigoria

L'endorsement di Costanzo alla ormai ex sindaca ha fatto scattare l'imbarazzo nel club giallorosso in seguito ad alcune telefonate arrivate ai Friedkin

Maurizio Costanzo è da qualche mese ormai responsabile delle comunicazioni della AS Roma. Ma il giornalista è stato anche tra i principali spin doctor della sindaca Virginia Raggi, che ha provato qualche giorno fa a nominarlo a capo del teatro di Roma. Costanzo - come spiega l'articolo su 'Il Foglio' in edicola oggi - non ha mai fatto mistero di questa sua predilezione per Raggi, tant'è vero che ha fatto una dichiarazione di voto in suo favore, prontamente rilanciata dalla sindaca. Ma con qualche riverbero sulla Roma. Alla società di Friedkin, infatti, sono arrivate alcune telefonate di un certo peso per chiedere: “Ma la Roma è diventata sponsor del Movimento Cinque Stelle?“. Risposte imbarazzate da Trigoria, anche perché la vicenda dello stadio è ancora tutta da definire. E ora Raggi è definitivamente fuori dal Campidoglio.