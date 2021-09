Costanzo: “La zona individuata per la costruzione dello stadio è Ostiense”

Il responsabile delle strategie di comunicazione della Roma è intervenuto in una trasmissione radiofonica per parlare dello stadio e tanto altro

Maurizio Costanzo, responsabile delle strategie di comunicazione della Roma, è intervenuto nella trasmissione Radio Radio Lo sport per parlare del nuovo stadio della società giallorossa e di altre iniziative. Queste le sue parole: “Le radio devono essere il tramite tra la squadra e la tifoseria. Vorrei che ci fosse scambio di notizie per informare i tifosi. Quanto a Mourinho siamo prossimi alla santificazione. Riguardo lo stadio sono d’accordo con Fienga. Deve essere un impianto facilmente raggiungibile. I fan devono vivere 7 giorni su 7 allo stadio, non solo il giorno della partita. Qualsiasi sindaco sarà eletto dovrà fare subito lo stadio della Roma perché le persone lo ricorderanno".