Costa (Sott. alla Salute): “Stadi chiusi se non si indossa la mascherina”

"Allo stadio è già previsto l'utilizzo della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi senza", ha sbottato il politico che punirebbe i trasgressori con un turno a porte chiuse

"Allo stadio è già previsto l'utilizzo della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi senza". E' una presa di posizione netta quella del sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. "Io in questo sarei ancora più drastico: se si continuasse a vedere tifosi allo stadio senza mascherine bisognerebbe giocare la prossima partita a porte chiuse. Sarei per questa decisione, le regole vanno rispettate", ha concluso Costa preoccupato dal rialzo dei contagi a causa della pandemia. Non è la prima volta che il politico ribadisce il concetto.