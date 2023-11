Costa d’Avorio, Ndicka titolare contro il Gambia

Evan Ndicka è stato scelto come titolare dal CT della Costa d’Avorio Gasset per la trasferta in Gambia, valida per il primo turno di qualificazioni ai prossimi mondiali. La Roma sa bene che per la prima parte del 2024 dovrà fare a meno dell’ivoriano che prenderà parte alla Coppa d’Africa con la sua nazionale per la quale è una pedina inamovibile nell’ undici iniziale scelto dall’allenatore. Nelle ultime uscite degli Elefanti il centrale giallorosso non ha mai saltato neanche un minuto di gioco. Per la partita di Dar es Salaam verrà affiancato da Serge Aurier e Willy Boly.