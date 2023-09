Costa d’Avorio-Mali, Ndicka titolare

Amichevole tra Costa d'Avorio e Mali in programma oggi, ore 21 italiane. Il difensore della Roma Evan Ndicka schierato titolare per quella che sarà la sua seconda presenza dopo il match contro il Lesotho di sabato. Il franco-ivoriano potrebbe fare il suo esordio in Serie A domenica prossima all'Olimpico contro l'Empoli in caso di assenza di Gianluca Mancini.