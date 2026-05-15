I Mondiali si avvicinano. Ieri è arrivata la chiama per Koné da parte della Francia mentre oggi è stato convocato Ndicka dalla Costa d'Avorio. Nel girone E la nazionale africana dovrà affrontare Ecuador, Germania e Curaçao. Gli ivoriani debutteranno contro l’Ecuador il 15 giugno, per poi sfidare la Germania il 20 giugno e chiudere la fase a gironi contro Curaçao il 25 giugno. Gli altri giallorossi che dovrebbero andare al Mondiale sono Celik, Wesley, El Aynaoui e Malen. Spera Soulé che è stato inserite nei pre convocati dell'Argentina.