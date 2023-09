Cosmi: “La Roma non può andare a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia”

Le parole del tecnico: "La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre"

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Serie A. Queste le parole del tecnico sul momento dei giallorossi: “La Roma ha vinto solo contro una squadra che è sotto di lei in classifica. Se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia. La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione in cui deve fare tanti punti prima di andare a Milano. Questo campionato mi sta piacendo molto, perché si propone sempre qualcosa di nuovo”.