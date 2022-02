Cosmi: “È la Roma di nessuno. Non ci sono trascinatori, ma può esserlo Zaniolo”

L'allenatore, noto tifoso giallorosso, dice la sua: "Non è quello che ci si aspettava di vedere, non ha avuto un minimo di continuità e nessuno fa reparto da solo"

Serse Cosmi non usa mezzi termini: "Deve diventare la Roma di tutti intanto, per il momento è la Roma di nessuno". Ai microfoni di 'New Sound Level', l'allenatore attualmente svincolato è tifoso giallorosso, nonostante il luogo di nascita sia lontano dalla capitale: "Non è quello che ci si aspettava di vedere, i motivi sono tantissimi e ognuno di noi può tirarne fuori qualcuno, ma alla fine ci si ritrova una squadra che dall’inizio del campionato non ha mai avuto un minimo di continuità. La continuità viene dalla capacità di impiegare con continuità i giocatori importanti, anche il Napoli con le assenze ha perso il vantaggio che aveva acquisito a inizio campionato. A differenza delle altre squadre di vertice - continua Cosmi - che hanno giocatori che fanno reparto da soli, nella Roma non vedo nessun giocatore che fa reparto e che trascina gli altri verso un rendimento maggiore".