Cosa succede nella prossima Europa League se la Roma arriva settima in classifica

Cosa succede se la Roma dovesse arrivare settima alla fine di questo campionato? È una domanda che si stanno facendo tanti romanisti per scoprire il destino in Europa della squadra di Fonseca. I giallorossi sono sesti con 51 punti come il Napoli mentre il Milan è settimo a 49. Al momento Dzeko e compagni andrebbero dritti alla fase a gironi della prossima Europa League, ma nel caso in cui i rossoneri dovessero superarli le cose cambierebbero e sarebbero costretti ad affrontare i preliminari.

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia e quindi si è aggiudicato un posto alla fase a gironi di Europa League. Se la squadra di Gattuso dovesse arrivare quinta o sesta, allora la settima in classifica dovrebbe partecipare ai preliminari. Se invece il Napoli dovesse arrivare dal settimo posto in giù (improbabile, visto che il Sassuolo dista otto punti dagli azzurri), la quinta andrebbe direttamente ai gironi e la sesta parteciperebbe ai preliminari.

Preliminari Europa League: ecco date e programma

La nuova formula è stata già stabilita dall’Uefa: turno preliminare già dal 20 agosto, poi via ai tre turni di qualificazione: il primo il 27 agosto, il secondo il 17 e il terzo (quello in cui entrerebbe la settima classificata) il 24 settembre. Il primo ottobre invece gli spareggi.

L’ultima speranza della Roma è l’Europa League: vincendola si garantirebbe la qualificazione alla Champions, che cambierebbe di molto i piani anche di mercato.