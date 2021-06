Corsa, spinning e dieta: così Zaniolo è tornato in forma per Mourinho

Oggi il centrocampista torna nella Capitale dopo il mese di allenamenti al Kinemovecenter di Pontremoli e da domani sarà a Trigoria per farsi trovare pronto dal tecnico

Settimana speciale per Nicolò Zaniolo: oggi il centrocampista della Roma tornerà nella Capitale dopo il mese di allenamenti al Kinemovecenter di Pontremoli (gestito da Bisciotti, preparatore dell'Inter del Triplete) e da domani sarà a Trigoria per farsi trovare pronto da Mourinho. L’incubo è finito e come ha detto sui social Marco Vegnuti, uno dei fisioterapisti che ha lavorato con lui: "È pronto per tornare". Zaniolo ha lavorato bene, come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it: ha rispettato alla lettera il piano alimentare del nutrizionista della Roma, molto preciso e dettagliato, si è allenato due volte al giorno , la prima direttamente nella struttura, la seconda a casa, nel pomeriggio. Nicolò ha fatto un lavoro mirato per mettere definitivamente alle spalle la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, operato a settembre 2020, senza dimenticare che a gennaio 2020 aveva avuto lo stesso intervento al destro. Ha fatto un lavoro di rimessa in forma globale, incentrato su aerobica, forza generale e specifica. Si è allenato sei giorni su sette, cinque ad alta intensità e uno, il sabato, di scarico. Tre i princìpi di questo mese: il pallone, la corsa e lo spinning. La domenica Zaniolo si è sempre riposato. Dal centro partivano report continui alla Roma e al dottor Manara mentre Zaniolo è sempre rimasto in contatto con Mourinho, che ha voluto essere aggiornato sulle sue condizioni. Bisciotti e il suo staff riconsegnano alla Roma, dieci mesi dopo l’operazione, un giocatore assolutamente idoneo per la preparazione, entusiasta e sicuro di sé, consapevole che dovrà sempre fare un lavoro specifico nel corso della sua carriera per prevenire infortuni, ma consapevole anche che il peggio è passato.