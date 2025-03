Corsa Champions, Roma e Bologna col calendario peggiore: le partite da qui alla fine

I giallorossi non avranno Paulo Dybala nelle gare che rimangono ma, a differenza degli ultimi anni, ci sarà una settimana intera per prepararle

Qualche mese fa sarebbe stato impensabile, eppure, dopo un'altra vittoria (la settima consecutiva) contro il Lecce, la Roma è a tutti gli effetti in corsa per la Champions League. Dopo 30 partite è a quota 52 punti, a -4 dal Bologna quarto e a -3 dalla Juventus quinta. La partita di domenica prossima contro i bianconeri sarà decisiva e Ranieri non può più sbagliare: d'ora in poi ci saranno 6 big-match su 8 partite e l'unica con un calendario paragonabile è proprio il Bologna (che però nella corsa parte in vantaggio). La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala nelle gare che rimangono, ma - a differenza degli ultimi anni - avrà una settimana intera per prepararle.