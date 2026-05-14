Una festa per la storica promozione dell'Ostiamare, ma anche un'occasione per ribadire l'importanza della prossima partita. Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, è stato accolto al Campidoglio per la premiazione del club di Serie C (promosso dopo 25 anni) e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è lasciato andare con una frase rivolta proprio all'allenatore: "Daniele, facci sognare". Un sorriso e un auspicio per Genoa-Milan (37esima giornata): un passo falso dei rossoneri a Marassi può essere decisivo in vista della corsa Champions - a patto di una vittoria della Roma nel derby. De Rossi può ancora "aiutare" i giallorossi anche se a distanza.