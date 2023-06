Correa e Chiara Casiraghi sposi, alle nozze in Toscana anche Dybala e Oriana

Continua la stagione dei matrimoni nel calcio. Dopo la fine delle partite, tantissimi giocatori hanno aperto il valzer delle nozze, come anche nella Roma con Spinazzola e Ibanez. Oggi invece è toccato a Joaquin Correa e Chiara Casiraghi, figlia dell'ex attaccante della Lazio Pierluigi. Alla cerimonia presenti ovviamente anche tanti amici e compagni, tra questi anche Paulo Dybala che ha un bel legame con il 'Tucu', rinsaldato dalla nazionale. La Joya, insieme alla sua Oriana, è tornato da Miami e ora si trova a Panzano in Chianti, dove si è sposato Correa. Sui social lo scatto pubblicato da Diana Arnopoulos, moglie di Juan Monaco, ex tennista argentino molto amico anche di Paulo Dybala e presente alla partita di beneficienza organizzata alcuni giorni fa da Ronaldinho a Orlando e a cui ha partecipato anche il 21 della Roma. Che poi, ovviamente, anche a cena, è stato riconosciuto da diversi tifosi che non hanno resistito a chiedergli un selfie. E Dybala, come sempre, non si è sottratto.