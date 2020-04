Il calcio prova a ripartire, ma se in Serie A aumenta il fronte del sì tra i presidenti, i dubbi di esperti e diretti interessati sono ancora tanti. Il Ministro della Salute Speranza per il momento non vuole sentirne parlare: “Con più di 400 morti al giorno, con sincerità, e parlo anche da tifoso, questo è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Le priorità del Paese sono altre” le sue parole a Radio Capital.