Coronavirus, Spadafora (Min. Sport): “Avanti con la Serie A, ma a porte chiuse”

“Il campionato di Serie A va avanti, ma a porte chiuse“. Queste le poche ma efficaci dichiarazioni del Ministro dello Sport Spadafora, rilasciate all’uscita da Palazzo Chigi, dove ha partecipato in mattinata a una riunione con il premier Giuseppe Conte. Sono ore frenetiche per la politica italiana, che sta monitorando la situazione sanitaria per poter offrire al mondo dello sport e del calcio dati solidi su cui prendere le decisioni circa le varie manifestazioni sportive, compresa la Serie A. Intanto tra le stanze del Coni e della Figc i club italiani stanno cercando un accordo per provare a ripartire, dopo le ultime giornate di campionato caratterizzate da tanti rinvii.